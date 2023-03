Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen bekend

De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 is bekend. Dat geldt ook voor de zetelverdeling, die hieronder te vinden is. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op kiesvoorgroningen.nl.

Partij 2019 2023 GroenLinks 6 5 PvdA 5 5 Forum voor Democratie 5 1 ChristenUnie 4 3 SP 4 2 VVD 4 2 CDA 3 2 Groninger Belang 3 3 D66 3 2 PVV 2 2 Partij voor het Noorden 2 1 Partij voor de Dieren 1 2 50PLUS 1 0 BBB 12 Belang van Nederland 0 Volt 1 SGP 0 Jezus Leeft 0 JA21 0

Foto: Provincie Groningen