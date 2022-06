Deze maand drie inloopbijeenkomsten over nieuwe fietsroute Leek-Zuidhorn

De provincie en gemeente Westerkwartier organiseren in juni drie inloopbijeenkomsten over de nieuwe fietsroute tussen Leek en Zuidhorn. Projectmedewerkers en bewoners gaan hier in gesprek over de beoogde locaties voor een nieuwe, veilige en comfortabele fietsroute.

Inloopbijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op drie plekken in de gemeente Westerkwartier. Voor elke locatie is de opzet en inhoud hetzelfde. Tijdens deze bijeenkomsten kijken medewerkers van de provincie en gemeente samen met geinteresseerden naar de knelpunten, kansen en mogelijkheden om het fietsen veiliger te maken. Het hoofddoel is het verbeteren van de fietsverbinding Leek – Zuidhorn. Er geldt een vrije inloop. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig. In het najaar van 2022 volgt een tweede ronde inloopbijeenkomsten.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op drie locaties en duren van 17.00 tot 20.00 uur:

Dinsdag 14 juni, gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9;

Woensdag 22 juni, kerk GKV Enumatil, Dorpsstraat 20;

Donderdag 30 juni, gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66.

Nieuwe route

De provincie trekt € 3,2 miljoen uit voor een nieuw fietspad tussen Zuidhorn en Leek. Fietsers delen de provinciale weg N978 nu met auto-, vracht- en landbouwverkeer. Het is een drukke weg waar hard wordt gereden. De fietsroute tussen Zuidhorn en Leek is een belangrijke verbinding voor scholieren. De provincie, gemeente Westerkwartier en de omgeving bepalen de komende maanden waar het nieuwe fietspad moet komen te liggen.

Veilig en comfortabel fietsen

De provincie en gemeente Westerkwartier zetten zich in om het fietsen verder te stimuleren. Onder meer door de aanleg van veilige en comfortabele fietsroutes. Beide overheden werken samen aan het verbeteren van de fietsroute tussen Leek en Zuidhorn.

