Diekloper voltooit project Marconi Buitendijks in Delfzijl

‘Diekloper’. Zo heet de nieuwe brug tussen het stadscentrum en de boulevard in Delfzijl. Met de onthulling van de naam van de brug is het project Marconi Buitendijks afgerond. Door de grootschalige industrialisering van Delfzijl eind vorige eeuw raakte de verbinding tussen het centrum van Delfzijl en de zee verloren. Met het project Marconi kreeg Delfzijl een nieuw gezicht met een nieuwe zeedijk en een nieuwe brug. Op 25 juni werd de naam van de nieuwe brug onthuld door wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta en Janny Volmer, de bedenker van de naam. Gedeputeerde Henk Staghouwer en directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds waren ook bij de opening aanwezig.

Poort naar Waddenzee Werelderfgoed

Het project Marconi Buitendijks is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050. Het doel van het project was om van Delfzijl een poort naar het Waddenzee Werelderfgoed te maken. Het stadsstrand is vergroot en op de versterkte zeedijk is een boulevard aangelegd die toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Het strand is vanaf de boulevard voor iedereen toegankelijk. De nieuwe brug ‘De Diekloper’ verbindt het stadscentrum met de boulevard en het strand. Voor bezoekers met campers is een terrein met camperparkeerplaatsen aangelegd. Een bijzonder onderdeel van het project is de nieuwe kwelder die is aangelegd. De bedoeling is dat hier zich waardevolle natuur ontwikkelt. In de kustzone bij Delfzijl komen verschillende belangrijke thema’s samen, zoals waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie, kust- en kweldernatuur, recreatie en regionale economie.’

Financiële steun

Het project Marconi Buitendijks is gerealiseerd met financiële steun van de provincie Groningen en het Waddenfonds.

Foto: Provincie Groningen