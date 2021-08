Digitaal Praten met de Staten

Op woensdag 1 september kunnen inwoners van onze provincie tussen 16.00 en 17.00 uur weer digitaal in gesprek met leden van Provinciale Staten. Ze kunnen dan één op één praten met een of meer van de Statenfracties die nu in de Staten zijn vertegenwoordigd.

Kennismaken

Statenleden vinden het belangrijk te horen wat inwoners bezighoudt als het gaat om provinciale onderwerpen zoals het inrichten van de provincie, mobiliteit, natuur en de leefbaarheid in Groningen. Ook bieden de gesprekken de mogelijkheid om de fractiestandpunten beter te leren kennen.

Wie is wie

Op de webpagina van Provinciale Staten staat meer over de onderwerpen die binnenkort op de agenda staan. Hier is ook te vinden wie de 43 Statenleden zijn.

De gesprekken duren 10 minuten. In overleg is het mogelijk om een vervolgafspraak te maken.

Aanmelden

Aanmelden kan via www.pratenmetdestaten.nl of door te bellen met de Statengriffie: 050-3164458. Uw mening telt!



Foto: Provincie Groningen