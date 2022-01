Digitale academie Noord-Nederland gaat van start

Alle inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe kunnen vanaf deze week terecht bij de Digitale Academie Noord-Nederland. De Digitale Academie is een platform waar alle opleidingen voor digitale vaardigheden uit Noord-Nederland samenkomen. Voor alle inwoners is een passende opleiding te vinden, ongeacht voorkennis en opleidingsniveau. Zo krijgt iedereen de kans om digitaal vaardig te worden. Gedeputeerde Mirjam Wulfse opende de Digitale Academie op 24 januari.

Waarom digitaliseren?

Informatietechnologie (IT) en digitalisering worden steeds belangrijker in het dagelijks leven, zowel op het werk als privé. Dankzij de Digitale Academie Noord-Nederland kunnen inwoners zich digitaal blijven ontwikkelen en wordt voorkomen dat bepaalde groepen niet kunnen meekomen in de maatschappij omdat ze niet goed met de computer overweg kunnen

Digitale opleidingen

Bij de Digitale Academie Noord-Nederland zijn alle opleidingen voor digitale vaardigheden te vinden. Inwoners kunnen op verschillende manieren ontdekken welke opleiding bij hen past. Mensen die niet zo handig zijn met de computer kunnen ook in de bibliotheek terecht voor meer informatie. Geïnteresseerden die een account aanmaken, krijgen toegang tot een eigen Digitale Academie met een persoonlijk aanbod en traject.

Meest digitaal geletterde provincie

De Digitale Academie draagt bij aan de doelstelling van de Digital Literacy Coalition (DLC) om Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. Initiatiefnemer IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, werkt hiervoor samen met Biblionet Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door steun van Nationaal Programma Groningen.

Foto: Provincie Groningen