Dit is hoe corona ons uitgavepatroon verandert

GRONINGEN – Door de maatregelen en onzekerheden rondom het coronavirus zijn we ons geld dit jaar anders gaan besteden.

Vanwege de lockdown was het de afgelopen maanden niet mogelijk om in een hotel te overnachten, te dineren in een restaurant of op stap te gaan in een café. Geen wonder dat we daarom veel minder geld uitgaven aan horeca dan normaal gesproken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat de omzet van de horeca in het eerste kwartaal van dit jaar hierdoor met 14 procent is afgenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Daarmee telt het eerste kwartaal van 2020 de eerste omzetdaling in de horeca van de afgelopen zeven jaar.

Omzetstijging

Daarentegen groeide de omzet in de Nederlandse detailhandel naar het hoogste niveau in 14 jaar. Het CBS becijferde dat winkels met voedingsmiddelen, zoals supermarkten en speciaalzaken, ruim 10 procent meer omzet boekten dan in mei vorig jaar. Deze cijfers vallen echter in het niet bij de omzet van Nederlandse webshops in non-food. Daar werd namelijk bijna 50 procent meer omzet gedraaid. Dat is bijna de grootste groei ooit sinds het CBS begon met het bijhouden van de online verkopen in januari 2014. Alleen in april van dit jaar steeg de omzet van webshops nog harder.

Ook doe-het-zelf-zaken doen het goed in tijden van corona. Veel mensen hebben de afgelopen maanden aangegrepen om hun huis en tuin onder handen te nemen: van het plaatsen van een nieuwe keuken tot het laten bouwen van een houten overkapping of veranda. Want als we dan toch niet op vakantie gaan, kiezen we voor een staycation in eigen huis of tuin. Dankzij de coronaklusser draaide Hornbach van maart tot en met mei zelfs een kleine 18 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl de helft van haar Europese winkels was gesloten.

Retail

Bij mode- en schoenenwinkels zag het er minder rooskleurig uit. In deze branche daalden de verkopen aanzienlijk. Kledingwinkels hadden 23,4 procent minder omzet dan een jaar eerder en bij schoenen- en lederwarenwinkels lag dat percentage op -20,5. Dit zijn vooralsnog betere cijfers dan tijdens het dieptepunt in april. Toen was de omzet van kledingwinkels namelijk 58,8 procent lager lag dan in april 2019. Bij schoenen- en lederwarenzaken lag de omzet in april 44,7 procent lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Maar volgens het CBS zijn de omzetverwachtingen van ondernemers inmiddels een stuk minder negatief dan voorheen.

Vervoer

Een ander opmerkelijk bestedingspatroon tijdens corona is de aanschaf van tweedehands auto’s en motorfietsen. Uit onderzoek van RDC, BOVAG en de RAI Vereniging blijkt dat de vraag naar tweedehands motoren flink is toegenomen. Volgens deze brancheverenigingen geven mensen in verband met de corona-maatregelen nu de voorkeur aan eigen vervoer boven het openbaar vervoer. Zo was er bij tweedehands motoren een verkoopstijging van maar liefst 13 procent te zien. De verkoop van tweedehands auto’s daalde welliswaar met 5 procent in vergelijking met mei 2019, maar ook die aantallen zijn nog altijd hoger dan in alle voorgaande jaren tot 2019.

Airco

Ook de verkoop van aircosystemen zit momenteel in de lift. Met het verplichte thuiswerken en het warme weer waarvan we de afgelopen week al even hebben mogen proeven, kiezen steeds meer mensen voor een airco in hun woning. Doordat we niet of minder op vakantie gaan, houden we meer geld over en maken we het thuis dus wat aangenamer. Branchevereniging NVKL verwacht dat de verkoop van airco’s aan particulieren dit jaar met 40 tot zelfs 50 procent zal stijgen. En deze stijgende trend zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten, aangezien we tegenwoordig bloedhete zomers kunnen hebben.

Foto: Geralt/Pixabay