Dit zijn de 5 mooiste trouwlocaties in Groningen

PROVINCIE – Ben je op zoek naar de perfecte trouwlocatie in Groningen? Zowel stad als provincie bieden een scala aan adembenemende locaties waar jij je droombruiloft kunt vieren. Van historische landgoederen tot charmante molens, er is voor elk bruidspaar wat wils. Dit zijn de 5 meest prachtige trouwlocaties waar een trouwfotograaf in Groningen de mooiste plaatjes van jullie huwelijk kan schieten.

Landgoed Fraeylemaborg

Stap binnen in een wereld vol romantiek en elegantie op Landgoed Fraeylemaborg. Met zijn prachtige landhuis, formele tuinen en een serene vijver, is deze locatie perfect voor stellen die dromen van een sprookjesachtige bruiloft. Laat je betoveren door de historische charme en creëer onvergetelijke herinneringen.

De Coendersborg

Als je op zoek bent naar een mix van geschiedenis en schoonheid, dan is De Coendersborg de ideale trouwlocatie. Deze voormalige borg uit de 16e eeuw beschikt over een betoverende binnenplaats en een weelderige tuin waar je de ceremonie en het feest kunt houden. Laat je gasten versteld staan van de sfeervolle ambiance van deze unieke locatie.

Prinsenhof Groningen

Gelegen in het bruisende hart van de stad Groningen, biedt het Prinsenhof een combinatie van historische pracht en moderne luxe. Deze locatie beschikt over een betoverende binnentuin waar je je jawoord kunt geven. Met zijn stijlvolle ambiance en uitstekende voorzieningen is Prinsenhof Groningen een uitstekende keuze voor een chique en memorabele bruiloft.

Der Aa-kerk

Betreed de majestueuze Der Aa-kerk en beleef een bruiloft vol grandeur en historische pracht. Deze imposante kerk uit de 13e eeuw biedt een adembenemend decor met zijn hoge gewelven en gotische architectuur. Laat het licht door de glas-in-loodramen schijnen terwijl je elkaar het jawoord geeft en maak van je bruiloft een onvergetelijk moment.

Landgoed Nienoord

Net buiten Groningen, in het pittoreske Leek, ligt Landgoed Nienoord. Dit veelzijdige landgoed is een paradijs voor stellen die een combinatie van natuurlijke schoonheid en historische grandeur zoeken. Met zijn kasteel, koetshuis en uitgestrekte tuinen biedt dit landgoed eindeloze mogelijkheden om jullie droombruiloft werkelijkheid te laten worden.

Er gaat niets boven Groningen

Of je nu kiest voor de historische grandeur van Landgoed Fraeylemaborg, de mix van geschiedenis en schoonheid van De Coendersborg of de stijlvolle ambiance van het Prinsenhof, elke trouwlocatie in Groningen heeft zijn eigen unieke charme. Deze prachtige locaties bieden niet alleen een adembenemend decor voor je huwelijk, maar ook een geweldige setting voor een getalenteerde trouwfotograaf om jullie liefde en geluk vast te leggen op de meest betoverende foto’s waar je nog jaren met plezier op terug zult kijken. Laat je betoveren door de schoonheid van Groningen en creëer herinneringen die een leven lang meegaan!

Foto: Jeremy Wong/Pexels