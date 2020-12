Dit zijn de mooiste fietsroutes van Groningen

GRONINGEN – De provincie Groningen kent prachtige natuur. Daarom hebben we twee mooie fietsroutes voor je uitgestippeld in Oldambt en Het Hogeland. De twee routes zijn ideaal om de provincie te verkennen en bovendien is het ook nog eens hartstikke gezond!

We verblijven door corona en de maatregelen vaker thuis en bewegen daardoor een stuk minder. Maar het is belangrijk om juist nu gezond te blijven en daarom presenteren we twee mooie fietsroutes door de provincie. Beide fietsroutes duren circa 4 uur en zijn goed voor een flinke middag fietsen. Maar de routes laten zich ook makkelijk inkorten of omleiden, dus je kunt het net zo bont maken als je zelf wilt.

Fietsroute Oldambt (54 km)

De toeristische fietsroute door het Oldambt start in het dorpje Heiligerlee. In Heiligerlee fiets je langs het standbeeld van graaf Adolf van Nassau die in 1568 tijdens de Slag bij Heiligerlee tegen de Spaanse troepen vocht. Deze veldslag markeerde de start van de Tachtigjarige Oorlog en werd ook bevochten in de vestingsdorpen Oudeschans en Bad Nieuweschans, waar je via Winschoten naar toe fietst.

Vervolgens fiets je door Drieborg naar het dorp Nieuwe Statenzijl, dat langs de Dollard ligt en waar zodoende veel watervogels leven. De route voert je door de natuur van het noordelijke deel van de provincie Groningen richting Finsterwolde, waar je veel typische Groningse boerderijen tegenkomt. Daarna fiets je door Oostwold en Midwolda om het Oldambtmeer heen om terug uit te komen bij Heiligerlee.

Fietsroute Reitdiep (58 km)

De route langs het Reitdiep laat je genieten van de prachtige natuur in Het Hogeland. Je start in Aduard en fietst via Oostum naar Garnwerd, een eeuwenoud terpdorpje aan het Reitdiep. Via Schouwerzijl en Zuurdijk kom je vervolgens in Houwerzijl, waar je ’s Nederlands enige theemuseum vindt. Dan fiets je door naar Zoutkamp, het vissersdorp dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog een grote rol speelde en waar je bovendien een lekker visje kunt eten.

Je steekt nu het Reitdiep over en gaat via Lauwerzijl naar Oldehove. Daar vindt je een van de grootste gemalen van Nederland die werd gebouwd om het omliggende gebied droog te houden. Via Saaksum, Ezinge en Aduarderzijl brengt de route je vervolgens naar Feerwerd, dat vanwege haar cultuurhistorische waarde op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Laat je verwonderen door het landschap en fiets daarna terug naar Aduard om de route af te sluiten.

Fietsen op de spinningfiets

Vind je de bovenstaande fietsroutes toch te lang of vind je het buiten te koud en fiets je je liever binnen warm? Dan is een spinningfiets of een hometrainer misschien een mooi alternatief voor de fietsroutes. Met een spinningfiets of hometrainer kun je namelijk op elk moment van de dag en met alle weersomstandigheden fietsen. Bovendien stap je er zo weer van af.

