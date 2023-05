Documenten gebiedsontwikkeling Oostpolder ter inzage op 1 juni

De documenten voor de plannen voor de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder zijn van 1 juni tot en met 12 juli openbaar beschikbaar. Belanghebbenden kunnen in die periode reageren. De provincie en de gemeente Het Hogeland willen in de Oostpolder een bedrijventerrein ontwikkelen, omdat er een toenemende vraag is van bedrijven naar kavels in Noordoost-Groningen.

Welke stukken zijn openbaar?

De documenten die ter inzage liggen zijn de ontwerp-Structuurvisie, het Plan-Milieueffectrapport en de notitie Reikwijdte en Detailniveau Project MER. Daarnaast zijn de brondocumenten in te zien, zoals de Landschapsvisie Oostpolder, het Advies Vangnetregeling Oostpolder, de Landbouweffectrapportage, de ‘onderbouwing gebiedsontwikkeling Oostpolder vanuit marktperspectief’ en de memo ‘Integratie van kunst bij de transitie van de Oostpolder’. De stukken liggen ter inzage in de gemeentehuizen in Winsum, Uithuizen en Delfzijl en in het provinciehuis in Groningen. Ook zijn ze digitaal beschikbaar, via hetdigitalediggelschip.nl, officielebekendmakingen.nl en ruimtelijkeplannen.nl.

Informatiemarkt 3 juni

Op zaterdag 3 juni organiseren de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland een informatiemarkt in Oudeschip over de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder. Van 10.30 uur tot 15.00 uur is kunnen belangstellenden terecht aan de Derk Luddesweg 14 in Oudeschip. De markt is vrij toegankelijk. Er zijn deskundigen van de provincie en gemeente aanwezig voor vragen en toelichting op de documenten. Daarnaast zijn medewerkers van Antea aanwezig, een onafhankelijk adviesbureau dat is ingehuurd om belanghebbenden te ondersteunen in het opstellen van zienswijzen. Hiermee willen de gemeente en provincie de belanghebbenden in staat stellen zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van hun democratische recht. Antea is hiervoor beschikbaar in de periode van de terinzagelegging.

Over het project

Steeds meer bedrijven willen zicht vestigen in Noordoost-Groningen. Het gaat om waterstofbedrijven, batterijfabrieken, datacenters en nieuwe vormen van high tech bedrijven. De Oostpolder is hiervoor een geschikte locatie. De uitbreiding zorgt voor meer werkgelegenheid en economische ontwikkeling in het gebied. De provincie en gemeenten stellen als voorwaarden dat de woonfunctie van de omliggende dorpen zoveel mogelijk behouden blijven, dat er tussen het bedrijventerrein en de huizen groene zones komen met ruimte voor recreatie, dat het nieuwe windpark Oostpolder blijft behouden en dat de plannen worden uitgewerkt in een zogeheten ‘open planproces’, waarbij omwonenden mee kunnen denken,

Foto: Provincie Groningen