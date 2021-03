Doe mee met de digitale Praten met de Staten op 24 maart

Op woensdag 24 maart kunt u tussen 16.00 en 17.00 uur digitaal in gesprek met uw volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten. U bent van harte uitgenodigd voor een een-op-eengesprek met een of meer Statenfracties. Bijvoorbeeld over een provinciaal onderwerp dat u bezighoudt of binnenkort op de agenda staat van de Staten. Voor een gesprek is 10 minuten gereserveerd. In overleg is een vervolgafspraak mogelijk.

Wunderline

In april staat de Wunderline, de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, op de agenda van de Staten. Ook praten de Staten dan over het rapport ‘Ruimte voor inbreng’ van de Noordelijke Rekenkamer waarin onderzocht is hoe inwoners betrokken worden bij ruimtelijke keuzes die de provincie maakt. Of misschien wilt u de standpunten van een fractie beter leren kennen. Op dit moment maken 15 fracties onderdeel van Provinciale Staten.

Foto: Provincie Groningen