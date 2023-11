Doorfietsroute Winsum en Groningen geopend

Fietsers kunnen vanaf nu via de doorfietsroute tussen Winsum en Groningen rechtstreeks en zonder oponthoud doortrappen. Het 13 kilometer lange fietspad begint aan de zuidkant van Winsum en loopt door tot en met de witte spoorbrug in Groningen. Dinsdag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, werd de doorfietsroute in Winsum geopend met een uitdeelactie, fietscheck en koffie voor fietsers langs de route. Johan Hamster (gedeputeerde provincie Groningen) en Stefan van Keijzerswaard (wethouder gemeente Het Hogeland) hielpen met de uitdeelactie.

(fotograaf: Alex Wiersma)

Johan Hamster: “Deze doorfietsroute biedt uitkomst voor scholieren, forenzen en recreatieve fietsers uit Winsum en omstreken. Het is een vlotte en comfortabele route die de bereikbaarheid van onze dorpen en de Stad enorm verbetert. Fietsen wordt zo nog aantrekkelijker, want onderweg kom je veel moois tegen. De route gaat langs en door het wierdenlandschap van Adorp en Sauwerd. Fietsend vanuit Sauwerd zie je de Martinitoren in de verte liggen.”

Fietsers hebben voorrang

De route begint bij de zuidelijke dorpsentree van Winsum. De route gaat eerst een stuk langs de Winsumerstraatweg (N361) en loopt daarna parallel langs de spoorlijn richting Groningen. Fietsers hebben zoveel mogelijk voorrang en hoeven de provinciale weg niet meer over te steken. Het fietspad is 3,5 meter breed. Het wegdek is vlak en wordt goed onderhouden, ook in de winter. Meer informatie over de nieuwe route staat op www.doorfietsroute.nl/winsum.

Laatste deel van de doorfietsroute

Na de opening van de route tussen Groningen en Sauwerd, twee jaar geleden, is nu ook het gedeelte tussen Sauwerd en Winsum aangelegd. De gemeente Groningen werkt nog aan het laatste stuk van de Doorfietsroute naar het centrum van Groningen. Tussen de Walfridusbrug en de Eikenlaan komt een nieuw fietspad, met een fietsbrug over de Noordelijke Ringweg (N370). De fietsbrug wordt in het eerste kwartaal van 2024 geplaatst. Naar verwachting is de doorfietsroute in de zomer van 2024 helemaal klaar.

Steeds meer doorfietsroutes

De provincies Groningen en Drenthe werken samen met gemeenten en de Regio Groningen-Assen (RGA) aan een netwerk van doorfietsroutes naar Groningen en Assen. Er liggen inmiddels zes doorfietsroutes naar de stad Groningen: vanuit Zuidhorn, Bedum, Ten Boer, Haren, Winsum en Roden.

Bekijk de video van de Doorfietsroute

Foto: Provincie Groningen