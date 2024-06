Dorpsbos Kolham heropend na groot herstelproject

Herstel en herplanting

Dankzij de inspanning van de inwoners van Kolham en Staatsbosbeheer is er in 2016 een plan ontwikkeld om het bos te vernieuwen, met nadruk op biodiversiteit en ziektebestendigheid. Meer dan 13 verschillende soorten bomen en struiken werden geplant om het bos veerkrachtiger te maken. In de winter van 2022-2023 zijn de eerste 10 duizend bomen geplant, gevolgd door nog eens 55 duizend bomen afgelopen winter.

Het vernieuwde dorpsbos beslaat nu een oppervlakte van 31 hectare en werd officieel geopend door Henk Emmens (gedeputeerde economie, landbouw en natuur), Jan Willem Bos (voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kolham), en Roel Douwes (ecoloog).

Een groener en klimaatbestendiger Groningen

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door steun van verschillende organisaties, waaronder Trees For All, de provincie Groningen uit het programma Bos en Hout en energieleverancier Vandebron. Programma Bos en Hout is gericht op het aanplanten van nieuw bos en groenvoorzieningen in de provincie.

De provincie Groningen ziet het als een belangrijke stap naar een groener, biodiverser en klimaatbestendiger Groningen. Door het herstel van het bos wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar wordt ook een gezondere leefomgeving gecreëerd voor de inwoners van Kolham en omgeving.

Foto: Provincie Groningen