Drie nieuwe kindvriendelijke fietstochten met overnachting vanuit Groningen

Plannen voor een korte fietsvakantie? In de provincie Groningen zijn drie routes ontwikkeld voor ouders met jonge kinderen. De fietstochten starten in de stad Groningen en gaan naar Zoutkamp, Marum en Slochteren. De zogenaamde ‘traptrips’ duren twee of drie dagen. Overnachten kan in een eigen tent of bij één van de voorgestelde locaties langs de route.

Traptrips Groningen

Voor de provincie Groningen zijn drie traptrips uitgestippeld die allemaal beginnen bij het Hoofdstation in Groningen. Elke traptrip bestaat uit een heen- en terugreis naar een overnachtingsplek en een suggestie voor extra etappe vanaf het logeeradres. De traptrips zijn uitgezet via het bekende fietsknooppuntennetwerk. Bij de routes naar Zoutkamp en Marum kunnen gezinnen een Kinderfietsroute uitproberen. Dit zijn routes voor kinderen van 6 tot 12 jaar over zoveel mogelijk veilige fietspaden met eigen bewegwijzering en leuke opdrachten.

Zoutkamp

De tocht naar Zoutkamp en het Lauwersmeer duurt ongeveer 36 kilometer. De route gaat door het Middag-Humsterland en langs het Reitdiep met prachtige sluisjes, pontjes en gemalen. Kinderen kunnen zich onderweg uitleven in een natuurspeeltuin. Een bezoek aan de theefabriek in Houwerzijl of het Visserijmuseum in Zoutkamp is een leuk gezinsuitje. Overnachten kan in een van de trekkershutten op een natuurkampeerterrein.

Marum

Op de route naar Marum ontdekken fietsers het westen van Groningen. Natuurgebied de Onlanden en het Leekstermeer zijn stops waar de verrekijker niet mag ontbreken. Slapen kan in een strohuisje of waterchalet op de camping. Op de derde dag gaat de route onder andere langs Landgoed Nienoord en het Stadspark in Groningen.

Slochteren

De traptrip naar Slochteren is de kortste van de drie routes. In de polder bij Kropswolde komen fietsers prachtige uitkijkpunten tegen. Overnachten kan in een van de campings in de buurt van natuurgebied ’t Roegwold. In Slochteren is een bezoek aan landgoed Fraeylemaborg of het Blotevoetenpark een aanrader. Als de kinderen nog energie hebben kunnen ze op de terugreis klimmen of waterskiën in het Grunopark.

Meer informatie

De gratis minigids met korte fietstochten in Groningen is aan te vragen op nederlandfietsland.nl/traptrip. Daar staan ook handige tips en artikelen over fietsen met kinderen.

Foto: Provincie Groningen