Dubbel tarief bij overstap ov Groningen en Friesland verdwijnt

Het dubbel opstaptarief binnen het openbaar vervoer in Groningen en Friesland verdwijnt vanaf 1 januari 2021. Dit geldt voor alle overstappen binnen 35 minuten in het regionale bus- en treinvervoer van Arriva en Qbuzz.

Reizen nog toegankelijker

Een ritprijs in het openbaar vervoer bestaat uit een vast opstaptarief en het kilometertarief voor de gereisde afstand. Eerder werd bij een overstap van trein op bus of bus op trein nogmaals het opstaptarief berekend. Dit dubbele opstaptarief verdwijnt. Dat past bij de gezamenlijke ambitie om reizen in het Noorden nog toegankelijker te maken. Overstappen van bus op bus en trein op trein kan al langer zonder opstaptarief.

Compensatie

Het afschaffen van het dubbele tarief bij een overstap van de bus op een regionale trein kan doorgevoerd worden door de nieuwe treinconcessie 2020-2035. Een overstap van trein op bus valt onder de busconcessie en die loopt nog tot december 2029. Om voor de reiziger het dubbele opstaptarief bij een overstap van regionale trein op bus toch te kunnen laten verdwijnen, hebben provincies Fryslân en Groningen besloten de busvervoerders hiervoor financieel te compenseren.

Foto: Provincie Groningen