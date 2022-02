€1.5 miljoen LEADER-subsidie beschikbaar voor Oost-Groningen

Ondernemers, inwoners en organisaties in Oost-Groningen kunnen in 2022 nog tot €1.5 miljoen LEADER subsidie aanvragen. De projecten moeten bijdragen aan economie, toerisme of leefbaarheid in Oost-Groningen.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op regionale samenwerking en in het bijzonder op minder-verstedelijkte gebieden. In 2021 kregen 39 projecten een bijdrage van subsidieprogramma LEADER. Er is rond de € 1.3 miljoen aan subsidies toegekend. Hiermee is er in totaal € 6.5 miljoen in Oost-Groningen geïnvesteerd.

Projecten realiseren

De subsidies maken het mogelijk voor ondernemers om projecten te realiseren. Zo heeft Croissanterie ‘By Kielman’ in Veendam kunnen investeren in een luifel en een winterterras waardoor het nu een stuk drukker is. Initiatiefnemers van Gasterij ‘de Zoete Kroon’ in Noordbroek maken van hun monumentale boerderij een Bed&Breakfast met een galerij en een workshopruimte. Hiermee krijgt het toerisme in Noordbroek een impuls en worden er arbeidsplaatsen gecreëerd.

€1.5 miljoen beschikbaar

In de subsidiepot van 2022 voor Oost-Groningen zit nog €1,5 miljoen. De eerstvolgende deadline om een aanvraag in te dienen is 24 februari. Er zullen in 2022 nog drie rondes plaatsvinden. De subsidie is aan te vragen op de website van LEADER.

Foto: Provincie Groningen