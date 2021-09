Een dagje uit met de kinderen? Bezoek Groningen

PROVINCIE – De laatste schoolbel is gegaan en de kids hebben vakantie. We leven er allemaal naartoe, even geen zorgen hoeven te maken of je het wel red om de kids op tijd op te halen. Lekker op vakantie naar Frankrijk voor twee weken. Daarnaast begint het weer in Nederland eindelijk op zomer te lijken. Maar wat ga je de overige vier weken doen om je kinderen te vermaken? Wij hebben een idee, ga een weekend of dag naar Groningen. Hier is veel te beleven voor kinderen, en wij vertellen je wat.

1. Zeehondencentrum Pieterburen

Dit centrum is het grootste zeehondenziekenhuis van heel Europa en bestaat al 50 jaar. Dagelijks zorgen de zeehonden artsen en -verzorgers voor de zieke, zwakke of gewonde zeehonden. Bij dit zeehondencentrum kan je meekijken hoe de zeehonden worden verzorgt. Hoe leuk is dat? Tijdens dit bezoek kan je ook een expositie, speurtocht en voederpresentatie bijwonen. Je kan zelfs een zeehond expert worden waarbij jij in een dag je diploma mee naar huis kan nemen. Op zoek naar nog meer avontuur? Stap aan boord en vaar mee mee over de waddenzee. Jij als ouder kan ondertussen plaatsnemen bij een van de eet- en drinkgelegenheden of ga gerust mee.

2. Met je kinderen naar de Wellness

Kan je met de kinderen naar een spa? Jazeker, in Groningen kan je naar het Thermen Bad Nieuweschans, dit is een kindvriendelijke wellness waar je vanaf 12 jaar naar binnen mag. Veel mensen vinden dit gek, maar in Finland is het bijvoorbeeld de normaalste zaak om met kinderen naar de sauna of spa te gaan. In Nederland wordt dit ook steeds vaker geaccepteerd. Er worden bij sommige spa’s zelfs familie en gezinsdagen georganiseerd. Wel zie je vaak dat het gaat om moeders die hun dochter meenemen, maar dat mag zeker de pret niet drukken. Neem een heerlijke duik in een van de thermaalbaden. Of geniet lekker van de sauna of jacuzzi. Voordat jij het weet smeekt je kind je om thuis om thuis ook een lay z spa of jacuzzi 6 personen aan te schaffen.

3. Klauteren en dieren, een top combinatie!

Bij de Ecologische zorgboerderij de Mikkelhorst is het feest voor de kinderen als ze dol zijn op dieren. Je kan op deze kinderboerderij knuffelen met alle boerderijdieren. Zijn je kinderen dat zat? Geen enkel probleem, bij de Mikkelhorst is er ook plek voor avontuur. Want rond de boerderij loopt een klauterpad, hierbij trotseren de kids: bruggen, touwen en boomstammen. Natuurlijk is er ook een grote speeltuin waren de kids lekker kunnen ravotten. Als ouder hoef je daar niet met lege handen te vertrekken, in de landwinkel van de Mikkelhorst kan je een heerlijk blok kaas scoren voor thuis. Dan kan jij ‘s avonds een kaasplank maken als de kinderen uitgeput op bed liggen. Ook wel lekker!

Natuurlijk zijn er in Groningen nog veel meer dingen te doen. Maar dit zijn drie van de leukste activiteiten om met je kinderen te doen in de provincie Groningen. Wij wensen jullie veel plezier deze zomer.

Foto: HansRavensbergen/Pixabay