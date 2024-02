Een duurzame boost voor de eierbal

Foto: Merlgroningen.

Productie

De eierbal is dé Groningse snack en al sinds 2017 immaterieel cultureel erfgoed. De snack is lastig op grote schaal te produceren vanwege het complexe proces. Het ei moet intact blijven tijdens het omhullen met ragout en paneermeel. Dit maakt de ontwikkeling van een geautomatiseerde productielijn een technische uitdaging. De investering in deze productielijn is een grote stap om de efficiëntie en duurzaamheid van de productie te verbeteren.

Optimaliseren

Bij het verbeteren van het productieproces is ook aandacht voor het verminderen van afval, het efficiënt omgaan met energie en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en opleiding van het personeel. Daarnaast zijn er plannen om de productiecapaciteit te vergroten. En er zijn plannen om de eierbal ook buiten de provincie te verkopen. Het streven is om de productielijn eind dit jaar in gebruik te nemen.

Foto: Provincie Groningen