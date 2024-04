Een jaar na Nij Begun: hoe staat het met de plannen voor Groningen en Noord-Drenthe?

Maatregelen Nij Begun

We vertellen je meer over hoe het ervoor staat met de maatregelen die een jaar geleden zijn aangekondigd in de kabinetsreactie ‘Nij Begun‘. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere herstel (schade/versterken), de sociale en economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe en verduurzaming. We werken ook aan de Staat van Groningen: een monitor die laat zien hoe het ervoor staat met Groningen en Noord-Drenthe. We gaan de komende periode een voortdurende dialoog organiseren met inwoners door middel van kleinschalige en grootschalige gesprekken en bijeenkomsten over de plannen en maatregelen van Nij Begun in wijken, dorpen en gemeenten. Op 20 april wordt er een website gelanceerd waar meer informatie over Nij Begun en een agenda te vinden is.

Samen in gesprek

Tijdens deze bijeenkomst kun je over je ideeën en wensen van gedachten wisselen met diverse bestuurders van de provincie Groningen, Groninger en Drentse gemeenten en waterschappen. Ook kun je in gesprek met medewerkers van betrokken overheden (gemeenten, provincie en Rijk) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen.

Praktische informatie

Je kunt op elk moment tussen 10.30 en 13.30 uur binnenlopen. Koffie, thee en koek staan voor je klaar. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de ring rondom Groningen. Dus we raden je aan deze dag met het openbaar vervoer te komen. Het provinciehuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je toch met de auto dan kun je parkeren bij het provinciehuis. Dit kun je aangegeven als je je aanmeldt voor de bijeenkomst. Tip: meer informatie over de actuele verkeerssituatie is hier te vinden.

Het is een inloopbijeenkomst, dus je kunt elk moment binnenlopen. Maar in verband met catering stellen we je opgave vooraf op prijs. Je kunt je aanmelden via onderstaande link. Alvast bedankt en graag tot ziens op zaterdag 20 april aanstaande.

Meld je aan voor de bijeenkomst



Foto: Provincie Groningen