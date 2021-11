Eerste deel Doorfietsroute Groningen – Winsum officieel geopend

Het nieuwe fietspad tussen Groningen en Sauwerd is voor het grootste deel klaar. Het fietspad is 7 kilometer lang en onderdeel van de Doorfietsroute Groningen – Winsum. Het loopt vanaf de witte spoorbrug in Groningen tot net boven Sauwerd. Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk, wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Adorp en Sauwerd openden de route op 12 november in Sauwerd.

Foto: Erik Slot

Dorpsverenigingen

Twee tegemoetkomende fietsers van Dorpsbelangen uit Sauwerd en Adorp koppelden de delen van het logo van de Doorfietsroute aan elkaar en verrichtten daarmee de officiële starthandeling van het fietspad. De verenigingen in Sauwerd en Adorp zijn nauw betrokken geweest bij de aanleg van de fietsroute.

Voordelen

Fietsers uit het noorden van de provincie kunnen nu snel en comfortabel naar de stad. Op het grootste deel van de route hebben ze voorrang. Op de fietsstraat in Sauwerd (Stationsstraat) heeft de fietser zelfs overal voorrang. De route gaat langs en door Adorp en Sauwerd. Fietsend vanuit Sauwerd zie je de Martinitoren in één rechte lijn in de verte liggen. De Doorfietsroute is geschikt voor scholieren, woon- en werkverkeer en recreatieve fietsers vanuit Winsum en omgeving. Ze hebben een alternatief voor het smalle fietspad langs de provinciale weg N361 en komen geen autoverkeer tegen. Langs de route komen twee plekken waar fietsers kunnen schuilen voor de regen.

Sauwerd – Winsum

De aanleg van het tweede gedeelte van de route, tussen Sauwerd en Winsum, start begin 2023. De voorbereidingen duren langer omdat de provincie nog geen overeenkomst heeft kunnen sluiten met een aantal grondeigenaren tussen Sauwerd en Winsum.

Doorfietsroute

Doorfietsroutes zijn brede, overzichtelijke en veilige fietspaden waar je lekker kunt doortrappen. Fietsers hebben er meestal voorrang en er zijn vrijwel geen verkeerslichten. Het wegdek is vlak en wordt goed onderhouden. Bij gladheid worden deze fietsroutes als een van de eerste gestrooid. Doorfietsroutes zijn er om het fietsen te stimuleren en de bereikbaarheid van onze steden en dorpen te bevorderen.



Foto: Provincie Groningen