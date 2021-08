Eerste kinderfietsroute van Groningen geopend in Zoutkamp

De eerste Kinderfietsroute van Nederland ligt in Zoutkamp. Het is een route van 14 kilometer met uitdagende opdrachten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Er zijn game levels, spannende verhalen en stripfiguren. Kinderen van basisschool de Zoutkamperril uit Zoutkamp en hun ouders hielpen mee met het bedenken en ontwerpen van de route. De leerlingen openden de nieuwe route officieel op 27 augustus, samen met gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk.

Opdrachten

De eerste kinderfietsroute is 14 kilometer lang. Het spel heeft drie levels met zoek- en doe-opdrachten. Zo kunnen de kinderen dezelfde route vaker fietsen. Kinderen kunnen opdrachten doen met behulp van een routeboekje en onderweg is er van alles te doen en te beleven. Met de opdrachten verdienen zij letters. Die letters samen zorgen voor een code, waarmee je door kunt naar het volgende level. De code is op de website van kinderfietsroute.nl in te voeren.

Fietsen

De route gaat langs fietsknooppunten in en rondom Zoutkamp. De fietspaden zijn zo veel mogelijk gescheiden van de autoweg en in de route zijn zo min mogelijk oversteken opgenomen. Deze eerste kinderfietsroute is een proef. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer kinderfietsroutes worden geopend.

Samenwerking

De provincie Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Routebureau Groningen hebben de kinderfietsroute samen ontwikkeld. De route sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en maakt fietsen nog leuker. De provincie stimuleert fietsen vanaf jonge leeftijd, omdat kinderen dan buiten actief zijn en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Fietsen is goed voor het uithoudingsvermogen en om ervaring op te doen in het verkeer.

Onderdeel HiBike

De Kinderfietsroute is onderdeel van het project HiBike, een fietsspel waarbij basisschoolkinderen punten kunnen verdienen met fietsactiviteiten. Het bestaande concept is verder uitgewerkt naar een speelse variant, die meer aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De Kinderfietsroute heeft herkenbare routebordjes langs de weg en een interactieve website. De route en de opdrachten zijn te vinden op www.kinderfietsroute.nl.



Foto: Provincie Groningen