Eerste uitstootvrije mouterij van Holland Malt komt in Eemshaven

Het bedrijf Holland Malt gaat de eerste emissievrije mouterij ter wereld bouwen in de Eemshaven. In een mouterij wordt van graan mout gemaakt, waar vervolgens bier van wordt gebrouwen. Voor het moutproces wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen, biomassa of andere energiebronnen die voor schadelijke uitstoot zorgen. Dit is mogelijk door een vernieuwend warmtesysteem.

Verduurzamen

Mout is een van de hoofdingrediënten van bier. Voor het drogen van mout is veel warmte nodig, wat op dit moment nog voor veel schadelijke uitstoot zorgt. Holland Malt gaat verduurzamen door eigen restwarmte te gebruiken met behulp van warmtepompen. Dit levert een energiebesparing van 67% op. De warmtepomp zelf zal draaien op wind- en zonne-energie. Hiermee vermindert Holland Malt haar CO2-uitstoot vergelijkbaar met de uitstoot van 14.000 huishoudens.

Samenwerking

Dit project is opgezet in samenwerking met de provincie Groningen, Groningen Seaports, RWE Technology International en de Nederlandse overheid. Het is belangrijk dat de industrie groener wordt en daarom zijn we als provincie trots op deze duurzame ontwikkeling in Eemshaven.

Foto: Provincie Groningen