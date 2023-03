Ellerhuizerbrug langer gestremd voor scheepvaart

De laatste maanden is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Ellerhuizerbrug over het Boterdiep. Er is een tijdelijke brug geplaatst waar weggebruikers van de Groningerweg (N994 tussen Zuidwolde en Bedum) gebruik van kunnen maken. De komende weken gaat de Ellerhuizerbrug weer steeds meer richting de oude vorm, maar door de vertraging in de levering van belangrijke technische onderdelen kan de brug nog niet opengesteld worden voor de scheepvaart. Het wereldwijde leveringsprobleem rond belangrijke technische onderdelen raakt ook dit project. Zonder deze specifieke onderdelen is het niet mogelijk om de brug te bedienen.

Zoals het nu lijkt, duurt de stremming tot en met juni 2024. Ondertussen blijft de provincie op zoek naar alternatieven om de brug toch eerder operationeel te krijgen voor bediening. Wanneer een alternatief is gevonden, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Foto: Provincie Groningen