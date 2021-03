Ellerhuizerbrug volgend jaar teruggebracht in oude staat

De Ellerhuizerbrug tussen Zuidwolde en Bedum wordt volgend jaar teruggebracht in oude staat. De monumentale brug uit 1928 wordt volledig gereconstrueerd. Tot de reconstructie klaar is, blijft de brug gestremd voor scheepvaart over het Boterdiep. De brug ligt over het Boterdiep en is onderdeel van de provinciale weg N994, een belangrijke verbindingsweg tussen Groningen en Bedum. De provincie is eigenaar van de Ellerhuizerbrug.

Stremming

Sinds de zomer van 2020 is de Ellerhuizerbrug gestremd voor de recreatievaart. Dat komt omdat de landhoofden (de steunpunten de van de brug) zijn verzakt. Met de reconstructie van de Ellerhuizerbrug krijgt de brug ook weer een beweegbaar brugdek. De brug is in slechtere staat dan gedacht. Hierdoor gaat de reconstructie meer geld kosten en duren de werkzaamheden langer. De reconstructie gaat ongeveer € 2,8 miljoen kosten.

Planning

Het herstel van de Ellerhuizerbrug vindt plaats in 2022 en gaat naar verwachting vijf maanden duren. De brug blijft tot in het vaarseizoen van 2022 gestremd voor de scheepvaart. Tot die tijd moet het vaarverkeer vanuit Groningen via Winsum naar Bedum.

Foto: Provincie Groningen