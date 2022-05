Energielabel A++ voor provinciehuis Groningen

Het provinciehuis aan de Sint Jansstraat 4 in Groningen is sinds vandaag van energielabel C naar energielabel A++ gegaan. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk onthulde het energielabel samen met John Ottens, directeur van BAM Bouw en Techniek, de hoofdaannemer van het ingrijpende renovatieproject. Het noodzakelijke technische onderhoud aan de buitenzijde was voor de provincie een uitstekende gelegenheid om het gebouw verder te verduurzamen en het binnenklimaat te verbeteren. Dit nadat we een jaar eerder ook al afscheid namen van het gas.

Voor de provincie zijn duurzaamheid, innovatie en het verminderen van energiegebruik belangrijke thema’s. Daarom is besloten om tijdens de geplande renovatie vooral ook maatregelen te nemen om ons energieverbruik drastisch te verminderen, het gebouw veel beter te isoleren en tocht te voorkomen. Dankzij de aanpassingen is het in het gebouw nu ook veel aangenamer werken. Mede als gevolg hiervan is het gebouw technisch weer voor jaren in goede staat.

Flinke duurzame stap vooruit

Met de afronding van de renovatie heeft de provincie een flinke duurzame stap vooruit gezet. Energielabel A++ voor een gebouw uit de jaren ’90 en deels zelfs uit de jaren ’60 is best bijzonder. De nieuwe zonnepanelen op het dak wekken op jaarbasis meer stroom op dan het gemiddelde verbruik van 80 huishoudens. En doordat het gasverbruik van het pand tot nul is teruggebracht besparen we gemiddeld 250.000 kuub gas per jaar. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van meer dan 200 huishoudens.

Maatregelen

Het is een project van de grote getallen, hieronder enkele aansprekende werkzaamheden:

Ruim 5.000 vierkante meter dak is voorzien van nieuwe isolatie en dakbedekking of pannen;

Ruim 650 nieuwe zonnepanelen (400 watt piek per stuk) zijn gelegd;

366 kozijnenpartijen van kantoorkamers zijn vervangen;

Meer dan 10 kilometer kierdichting is toegepast;

Een sedumdaktuin op en een binnentuin met meer dan 800 bloembollen bij de nieuwe entree.

Foto: Provincie Groningen