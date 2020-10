Enne Jans Heerd innovatief en duurzaam herbestemd

De Enne Jans Heerd in Maarhuizen bij Winsum krijgt een subsidie van € 250.000 om deze monumentale boerderij op een vernieuwende manier een nieuwe bestemming te geven en duurzaam te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek van studenten en de inzet van leerlingen die ervaring willen opdoen met het werken aan een rijksmonument.

Enne Jans Heerd

De Enne Jans Heerd is een monumentale boerderij op de wierde van Maarhuizen die in bezit is van Staatsbosbeheer. Een stichting pacht de boerderij en zorgt voor het behoud en de exploitatie van de plek. De boerderij moet in de toekomst gebruikt worden voor verhuur, horeca en culturele activiteiten. Om de boerderij hiervoor geschikt te maken moet de schuur geïsoleerd worden. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat de karakteristieke uitstraling van het gebouw niet aangetast wordt. Hiervoor worden innovatieve methoden ingezet. Bij de restauratie en herbestemming van de boerderij wordt gebruik gemaakt van bestaande materialen die op de plek aanwezig zijn en zogeheten ‘urban mining’. Dat zijn herbruikbare materialen die afkomstig zijn uit gebouwen die gesloopt zijn. Ook voor de inrichting van de schuur wordt gebruik gemaakt van tweedehands meubels of meubels die gemaakt worden van materiaal uit de boerderij.

Vaklieden

In 2018 stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor opleidingen, innovatie en duurzaamheid in het aardbevingsgebied. In onze provincie is behoefte aan het opleiden van vaklieden, die erfgoed aardbevingsbestendig in stand kunnen houden en restaureren. Daarbij is het ook van belang dat zij leren hoe je een monument een nieuwe bestemming kunt geven, waarbij je het gebouw ook verduurzaamt. Vanuit het programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap (ERL) zijn hiervoor een aantal proefprojecten voor aangewezen. Het gaat om de Villa Barmerhoek van het Groninger Landschap, de kerk van Overschild van de Stichting Oude Groningen Kerken en de Enne Jans Heerd.

Foto: Provincie Groningen