Erfgoedloket Groningen nu ook voor karakteristieke panden

Het Erfgoedloket Groningen breidt zijn dienstverlening uit. Vanaf dit jaar kunnen ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden in het aardbevingsgebied terecht bij dit steunpunt. Mensen met vragen over schadeherstel en versterking kunnen hier advies krijgen over bijvoorbeeld financiering en duurzaamheid. Adviesorganisatie Libau krijgt € 325.000 subsidie om het informatie- en steunpunt voort te zetten.

Karakteristieke panden

Eigenaars en bewoners van een karakteristiek pand in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket gratis ondersteuning krijgen bij vragen over schadeherstel en versterking. Een karakteristiek pand is een gebouw dat door de gemeente beschermd wordt vanwege zijn culturele of historische waarde. Eigenaars van zo’n pand kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over subsidieregelingen, vergunningen, de manier van onderhoud, restauratie en procedures.

Loket en adviesteam

Adviesorganisatie Libau is sinds eind 2017 uitvoerder van het Erfgoedloket Groningen met het erfgoedadviesteam. Het adviesteam ondersteunt andere overheden in het aardbevingsgebied. Het loket is onderdeel van het verbrede Erfgoedprogramma 2020-2023. Hierin werken het ministerie van OCW, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen samen.

Gronings erfgoed

Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis en de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk voor de provincie Groningen. Het zijn ijkpunten in de omgeving, die maken dat inwoners hun omgeving herkennen en er zich thuis voelen. Daarom is in 2017 het eerste

Erfgoedprogramma ( PDF-bestand, 3 MB) opgesteld, om het Groninger landschap en erfgoed in het aardbevingsgebied goed te kunnen ondersteunen. De uitbreiding van het Erfgoedloket Groningen wordt gefinancierd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal

Programma Groningen.



Foto: Provincie Groningen