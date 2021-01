Eurosonic Noorderslag digitaal te volgen van 13 tot en met 16 januari

De eerste digitale editie van van het Groningse popfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) is van start gegaan. Van 13 tot en met 16 januari kun je gratis online optredens zien van artiesten uit heel Europa. Het programma bestaat uit 189 optredens uit 36 landen.

Livestreams

Van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 januari kun je vanaf 20.00 uur schakelen tussen vier livestreams. Dit jaar zijn er geen optredens vanuit verschillende plekken in de stad Groningen, maar hebben de artiesten vantevoren exclusieve opnames gemaakt die worden vertoond. Op vrijdag vindt ook de uitreiking plaats van de Music Moves Europe Talent Awards, bedoeld om jonge beginnende artiesten in het zonnetje te zetten. Op zaterdag 16 januari zijn er optredens in het kader van Noorderslag, het eendaagse festival specifiek gericht op Nederlandse artiesten. Alle optredens kun je bekijken via een ESNS-account.

Subsidie van provincie

Als provincie Groningen dragen we financieel bij aan ESNS en de uitreiking van de Music Moves Europe Talent Awards. Beide evenementen hebben een belangrijke culturele en economische betekenis voor de stad. ESNS geldt als het grootste muziekfestival in Europa voor beginnende artiesten.

Foto: Provincie Groningen