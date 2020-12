Extra sneltreinen naar Leeuwarden en Winschoten

Vanaf 14 december rijden er extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden en Groningen en Winschoten. Voor de extra sneltreinen naar Leeuwarden zijn spoor, perrons en overwegen aangepast. Bij de Paterswoldseweg in Groningen werd een onderdoorgang aangelegd. De extra sneltrein naar Winschoten is de eerste stap naar een snelle verbinding met Duitsland, de Wunderline.

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

De extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden rijden op maandag tot en met zaterdag twee keer per uur (in beide richtingen). Het ene halfuur stopt de sneltrein in Feanwâlden (Veenwouden) en Buitenpost en het andere halfuur in Feanwâlden en Zuidhorn. Vanaf 2018 voerde aannemer BAM Infra werkzaamheden uit aan dit traject. Op diverse plekken zijn het spoor en perrons aangepast. Ook werd er aan de Paterswoldseweg in Groningen een onderdoorgang aangelegd. Station Zuidhorn kreeg een extra keerspoor. De laatste werkzaamheden aan overweg de Schrans in Leeuwarden, station Leeuwarden en perrons op station Hurdegaryp werden eind november uitgevoerd.

Extra sneltrein Groningen-Winschoten

Ook tussen Groningen en Winschoten vertrekt sinds 14 december een extra sneltrein in de spits. De sneltrein doet er 9 minuten korter over dan de reguliere trein. Voor de extra treinen in de spits zijn er aanpassingen aan de stations en sporen uitgevoerd. Tussen Hoogezand-Sappemeer en op Zuidbroek zijn de seinen aangepast, waardoor treinen op kortere afstand van elkaar kunnen rijden. Op station Zuidbroek zijn oude sporen verwijderd en perrons verlengd. Op station Scheemda kruisen treinen elkaar. Daarom is aan de noordkant van het een nieuw (zij-)perron aangelegd. Verder is de veiligheid op het traject verbeterd. De spitstrein is de eerste stap van de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline.

Foto: Provincie Groningen