Fam trip door Groningen

Van de Kiekkaaste in Nieuwe Statenzijl tot verse vis bij ‘t Ailand in Lauwersoog en de bruisende binnenstad. Ook gingen ze het wad op. De afsluiting bestond uit fine dining plus meer dan mooi uitzicht bij Rooftop Merckt. Er werd genoten, gelachen en volop inspiratie opgedaan. Voor een deel van de Belgen was het de eerste keer dat ze onze provincie aandeden. Die zien we, net als hun klanten, ongetwijfeld terug.