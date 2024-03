Feestelijke opening nieuwe zelfbedieningspont

Sinds de nieuwe pont in gebruik is genomen op 21 juli 2023 is dan al wel veel gebruik van gemaakt, maar van een officiële opening is het nog niet gekomen.

Duurzaam en toegankelijk

De nieuwe pont is elektrisch en duurzaam omdat de stroom wordt opgewekt door zonnepanelen. Ook is de pont toegankelijk voor mensen met een handicap en geschikt voor gebruik met rolstoel, scootmobiel en duofiets.

Prachtig gebied

De pont over het Drentsche Diep is een populair knooppunt voor veel wandelaars en fietsers. De oversteek maakt een volledig wandel- of fietsrondje om het Zuidlaardermeer mogelijk. Interesse? Er is een mooie route uitgestippeld.

Samenwerking

Het project is door meerdere partijen gefinancierd en mogelijk gemaakt: de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Tynaarlo, de provincies Groningen & Drenthe, Regio Groningen-Assen, Het Groninger landschap, Camping Siblu Meerwijck, Waterschap Hunze en Aa’s, Groeningen en Recreatieschap Drenthe.

Foto: Provincie Groningen