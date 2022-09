Fiets- en wandelroute Rondje Lauwersmeer officieel geopend

De ‘Reiddomp’ (Fries voor roerdomp). Zo heet de nieuwe uitkijktoren aan de rand van het Diepsterbos in het Lauwersmeergebied. Irene Japenga uit Vierhuizen bedacht de naam voor de toren, die vanmiddag werd geopend door wethouder Rebecca Slijver van de gemeente Noardeast-Fryslân. De 25 meter hoge toren, ontworpen door architect Nynke Rixt Jukema, is op twee manieren te beklimmen: met de trap of (onder begeleiding) als een bergbeklimmer. De uitkijktoren is vanaf de herfstvakantie toegankelijk voor het publiek. De nieuwe beleefroute in het Diepsterbos is al wel open.

Verbetering Rondje Lauwersmeer

De uitkijktoren is het laatste onderdeel van de verbetering van het Rondje Lauwersmeer, de 43 kilometer lange wandel- en fietsroute langs het Lauwersmeer. De afgelopen maanden zijn er nieuwe informatiezuilen geplaatst, een beleefpad aangelegd voor kinderen in het Diepsterbos bij Kollumeroord en is bij de Zoutkamperplaat een deel van de fietsroute verlegd. De route loopt nu deels langs een uitloper van het Lauwersmeer. Aan de oever van het meer is een hemelplatform gebouwd met overdag uitzicht over het meer en de Zoutkamperplaat en ‘s nachts uitzicht op de sterren.

Over het project

Het project Rondje Lauwersmeer, de 43 kilometer lange wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer is opgewaardeerd, zodat de natuur er nu nog beter te beleven is. Fietsend, wandelend of vanaf het water. Met onder meer nieuwe vogelkijkbanken, opgehoogde paden, meerboeien en nieuwe entrees voor het Nationaal Park Lauwersmeer zijn er in totaal 24 deelprojecten uitgevoerd.

Betrokken partijen

De provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân, Staatsbosbeheer, recreatieschap Marrekrite en het Waddenfonds hebben sinds de start van het project in 2015 ruim € 3 miljoen in de route gestoken.

Foto: Provincie Groningen