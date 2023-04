Fiets met de kids langs de mooiste plekken van Groningen (tip)

PROVINCIE – Groningen is een prachtige provincie met vele mogelijkheden voor een dagje uit. Een van de leukste manieren om de provincie te verkennen, is per fiets. Voor kinderen is dit een leuke en sportieve manier om de omgeving te verkennen en tegelijkertijd buiten te zijn. Hieronder vind je drie locaties die perfect zijn om te verkennen op de fiets met het hele gezin. Plan je eigen route of vind een vooraf uitgestippelde route online of ga langs bij een VVV-kantoor.

Natuur en avontuur in Nationaal Park Lauwersmeer

Nationaal Park Lauwersmeer is een prachtig natuurgebied in het noorden van de provincie Groningen. Het park is goed begaanbaar en geschikt voor gezinnen met kinderen. Onderweg kom je langs verschillende vogelkijkhutten, waar je kunt genieten van de vele vogels die in het gebied leven. Ook kun je een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van het park. Hier kun je meer te weten komen over de flora en fauna van het park en de geschiedenis van de omgeving. Deze plekken dienen als mooie pauzemomenten tussen het fietsen door.

Een leuke afwisseling voor het fietsen, is een bezoek aan het adventurepark in het park. Hier kun je klimmen en klauteren over verschillende hindernisbanen. Voor de kleinere kinderen is er een speciaal klimparcours. Na afloop van het avontuur kun je genieten van een hapje en drankje bij het restaurant van het park.

Historie en cultuur in de stad Groningen

Een fietsroute door de stad voert langs de mooiste plekken en belangrijkste bezienswaardigheden in de hoofdstad van de provincie. Zo kun je een bezoek brengen aan de Martinitoren, hét symbool van de stad. Na een klim van 311 treden word je beloond met een prachtig uitzicht over de stad en omgeving. Ook het Groninger Museum is een bezoekje waard. Hier kun je genieten van moderne kunst en bekijk van tevoren of de tentoonstelling je aanspreekt.

Speciaal voor kinderen is er ook genoeg te doen in de stad. Zo kun je een bezoek brengen aan het stripmuseum, waar je alles te weten komt over de geschiedenis van het stripverhaal. Ook is er een speelgoedmuseum, waar je terug kunt gaan in de tijd en kunt zien hoe kinderen in het verleden speelden. Leuk voor jong én oud!

Langs het water in het Westerkwartier

Het Westerkwartier is een prachtig gebied in Groningen, dat voornamelijk bekend staat om zijn waterrijke landschap. De gehele route langs het water fietsen is ongeveer 25 kilometer lang en hiermee fiets je langs de mooiste plekken van het gebied. Je hoeft natuurlijk niet de gehele 25 kilometer af te leggen. Je past de route naar wens aan zodat het niveau aansluit bij wat je kinderen aan kunnen.

Onderweg kom je langs verschillende bruggetjes, sluizen en dijkjes. Ook kun je een bezoek brengen aan de molen van Niebert, één van de oudste molens van Groningen. De molen is nog steeds in bedrijf en produceert meel voor bedrijven én particulieren.

Tips voor het fietsen

Voordat je op pad gaat, is het belangrijk om je goed voor te bereiden op de tocht. Zorg voor de juiste uitrusting, zoals een goede kinderfiets en een veilige helm. Bij Fietsenopfietsen vind je alles wat je nodig hebt voor het gehele gezin. Daarnaast is het belangrijk om voldoende water en eten mee te nemen, zeker als je met kinderen op pad gaat.

Houd rekening met je kinderen

Als je met kinderen gaat fietsen, is het belangrijk om de route niet te lang te maken. Kinderen hebben snel de neiging om zich te vervelen en moe te worden. Zorg daarom voor genoeg afwisseling onderweg en neem regelmatig een pauze. Dit kan bijvoorbeeld bij een speeltuin of een ijssalon zijn. Zo maak je er een gezellige dag van en voorkom je dat het fietsen saai wordt voor de kinderen.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de interesses van de kinderen. Vinden ze het leuk om dieren te zien? Maak dan een tussenstop bij een kinderboerderij. Zijn ze geïnteresseerd in geschiedenis? Kies dan één van de vele musea uit in de regio.

Foto: lettinck/Pixabay