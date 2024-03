Fietsapp moedigt aan vaker te fietsen tijdens wegwerkzaamheden

Vanaf vrijdag 1 maart kan iedereen die regelmatig van, naar of via Groningen reizen, gebruik maken van de fietsapp Trappie. Trappie is een initiatief van Groningen Bereikbaar en is bedoeld om automobilisten aan te moedigen om tijdens Operatie Ring Zuid vaker op de fiets te stappen en de auto te laten staan. Fietsen is niet alleen een gezond en snel alternatief voor de auto tijdens de werkzaamheden, met Trappie sparen fietsers daarnaast ook voor goede doelen.

Goede doelen

Met elke fietsrit van, naar en via de stad Groningen sparen deelnemers via Trappie punten bij elkaar die zij kunnen verdelen onder vijf geselecteerde goede doelen. Groningen Bereikbaar zet de punten om in een donatie aan de goede doelen. Samen kunnen ze een bedrag van maximaal €10.000 bij elkaar sparen. De geselecteerde goede doelen zijn: ANWB Kinderfietsplan, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Lutje Geluk, Tree Planters en Voedselbank Groningen.

De strijd aangaan

Deelnemers kunnen individueel meedoen of tegen elkaar strijden om de meest gefietste kilometers in de community van bijvoorbeeld hun werkgever of sportclub. Ook mensen die nu al vaak de fiets pakken, kunnen meedoen.

Operatie Ring Zuid

Vanaf september kunnen auto’s over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden. Om dat mogelijk te maken, moeten eerst het nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten worden op de bestaande wegen. Van vrijdagavond 22 maart tot maandagochtend 2 september zijn daarom verschillende rijrichtingen dicht. Dit levert vijf maanden lang ernstige verkeershinder op.

Meedoen met Trappie

Trappie werkt via de app Toogethr Cycles. Op groningenbereikbaar.nl/trappie kunnen deelnemers zich gratis registreren om mee te doen en vervolgens de app downloaden. Ook kunnen bedrijven, instellingen en andere organisaties hier een eigen community aanvragen.

Foto: Provincie Groningen