Fietscommunity Groningen van start

Hoe kunnen we de fiets in de provincie Groningen nog beter op de kaart zetten? Met die vraag gaat een nieuw opgerichte Fietscommunity Groningen vanaf vandaag aan de slag. Een netwerk van overheden, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en zelfstandigen gaat samenwerken en kennisdelen om bestaande fietsprojecten te verbinden en nieuwe fietsinitiatieven te ontwikkelen.

Fietsthema’s

De community komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar om te praten over verschillende fietsthema’s. Dit jaar gaan de bijeenkomsten bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, fietsstimulering en infrastructuur. Fietscommunity Groningen wil bestaande initiatieven samenvoegen en daarnaast helpen bij het opzetten van nieuwe, innovatieve en duurzame projecten. Door de krachten te bundelen wil de community bijdragen aan nog meer fietsgebruik en helpen om het aantal fietsongevallen terug te dringen.

Community

De fietscommunity bestaat op dit moment uit verschillende organisaties (zoals de ANWB, het UMCG en de Fietsersbond), fietswinkels, wielerverenigingen, Groninger gemeenten en zelfstandigen. Alle deelnemers hebben beroepsmatig of vanuit persoonlijke interesse te maken met de fiets en hebben veel energie om fietsen in Groningen nog beter op de kaart te zetten.

Initiatiefnemer

De provincie is initiatiefnemer van de fietscommunity. In 2022 organiseerde de provincie twee bijeenkomsten om de toegevoegde waarde van een fietscommunity te onderzoeken. De provincie stelt ook geld beschikbaar voor nieuwe fietsprojecten vanuit de community.

Foto: Provincie Groningen