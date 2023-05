Fietsers in ‘t zonnetje gezet tijdens ‘Fiets naar je Werk Dag’

Fietsers op zes doorfietsroutes rondom Groningen hadden donderdag 25 mei geluk. Ze werden langs de route verrast met een uitdeelactie in het kader van de landelijke ‘Fiets naar je Werk Dag’. Medewerkers van de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar deelden zakjes notenmix uit als blijk van waardering voor de fietsers. Beide organisaties spannen zich in om mensen te motiveren de fiets te pakken.

Doorfietsroutes

Op de doorfietsroutes van en naar Assen, Bedum en Ten Boer ontving men in de ochtend het presentje als beloning voor het fietsen. Gedeputeerde Melissa van Hoorn deelde de zakjes uit langs het Noord-Willemskanaal, op de doorfietsroute Assen-Groningen. Fietsers van en naar Zuidhorn, Winsum en Roden worden in de middag verrast. Doorfietsroutes zijn snelle en comfortabele fietspaden. Forenzen en scholieren reizen zo vlotter en veiliger naar school en werk. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de steden en dorpen in onze regio.

Foto: Provincie Groningen