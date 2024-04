Fietshelm met korting voor 1600 Groningers

Foto’s: Ronald Zijlstra

Er gebeuren steeds meer fietsongelukken. Ook in de provincie Groningen. Uit onderzoek blijkt dat bij een ongeval fietsers met een helm 60% minder kans hebben op ernstig hoofd- en hersenletsel dan fietsers zonder helm. Het dragen van een fietshelm verkleint de kans op dodelijk letsel zelfs met 70%. Om het risico op hoofdletsel te verkleinen, worden inwoners van Groningen gestimuleerd om een goedgekeurde fietshelm aan te schaffen en te dragen.

Goedgekeurde fietshelm met korting

Inwoners van Groningen kunnen vanaf 10 april 2024, de nationale Dag van de Fietshelm, een helm met 25 euro korting aanschaffen bij een deelnemende fietsenzaak in Groningen. De korting is geldig op een goedgekeurde helm (CE 1078 of CE 1080) met een adviesprijs van minimaal 49 euro. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen meedoen met de actie. Elke klant kan maximaal 1 helm met korting kopen.

Gebruik normaliseren

De actie ‘Groningen zet ‘m op!’ is bedoeld om meer aandacht te vragen voor het gebruik van de fietshelm. Want dat is nodig, vindt gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen. “Een fietshelm dragen is voor veel mensen nieuw gedrag. Met deze actie willen we het helmgebruik op de fiets normaliseren in alle lagen van de Groninger bevolking. Fietsen is gezond en dat willen we zo veilig en lang mogelijk blijven doen.”

Meer informatie

Meer over de actie in samenwerking met Verkeerswijzer Groningen, voorwaarden en deelnemende fietsenzaken staat op www.fietshelmgroningen.nl.

Foto: Provincie Groningen