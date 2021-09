Fietsknooppuntennetwerken Groningen en Noord-Duitsland met elkaar verbonden

Het wordt nog gemakkelijker om een fietstocht de grens over te maken. Het knooppuntensysteem tussen de provincie Groningen, Landkreis Emsland en de streek Ostfriesland is nu verbeterd. Bij acht grensovergangen zijn informatieborden geplaatst met een fietskaart van de Nederlandse en Duitse omgeving. De knooppunten zijn te herkennen aan informatieborden en wegwijzers langs de route.

Nederlands voorbeeld

Wie tot nu toe via de bekende fietsknooppunten door de provincie Groningen reed, kreeg bij de Duitse grens geen suggesties voor fietsroutes in Duitsland. In de Duitse grensregio bestond tot voor kort geen fietsknooppuntennetwerk. In 2021 kwam daar verandering in. In Emsland en Ostfriesland is, naar Nederlands voorbeeld, een nieuw fietsknooppuntennetwerk ontwikkeld. De bestaande netwerken zijn nu aan elkaar gekoppeld.

Knooppunten

Vanuit de Duitse knooppunten wordt verwezen naar de Nederlandse bestaande knooppunten en andersom. De routes lopen door over de grens en zo ontstaat een logische verbinding voor fietsers. Er zijn nieuwe informatieborden met kaarten en fietsers worden via nieuwe bordjes verwezen naar de routes over de grens. De nieuwe fietsknooppunten worden toegevoegd aan bestaande apps, waardoor het ook mogelijk is om de route met de smartphone op te vragen. Ook de digitale en papieren kaarten met fietsroutes worden aangepast.

Fietstoeristen

Met acht nieuwe knooppunten in de grensregio hopen Groningen, Emsland en Ostfriesland meer fietstoeristen aan te trekken. De fietser kan nu eenvoudig en vrijwel ongemerkt de grens oversteken en onbekende gebieden ontdekken. Daarmee hopen we dat toeristen langer in onze provincie blijven. Het Duitse en Nederlandse fietsnetwerk is te vinden op www.fietsknoop.nl/planner.

Financiering

De provincie Groningen ontwikkelde het knooppuntensysteem in samenwerking met Emsland, Ostfriesland, en Routebureau Groningen. Het verbinden van het Duitse en Groningse fietsnetwerk kostte € 100.000. De helft daarvan is gefinancierd uit de Europese subsidieregeling Interreg vanuit de Eems Dollard Regio (EDR). De provincie draagt ongeveer € 15.000 bij aan het project.

Foto: Provincie Groningen