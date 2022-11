Fietspaaltjes beter zichtbaar en veiliger gemaakt

Fietspaaltjes weghalen op plekken waar dat kan en beter laten opvallen op plekken waar ze moeten blijven staan. De afgelopen maand hebben we de laatste paaltjes op provinciale fietspaden en bruggen vervangen, veiliger en beter zichtbaar gemaakt.

Al jaren staan er zo min mogelijk paaltjes op provinciale fietspaden. Alleen op plekken waar dit echt niet anders kan, zoals op fietsbruggen om auto’s te weren, blijven de paaltjes staan. De paaltjes bij Waterhuizen staan er omdat automobilisten, die stil staan op de rotonde en de N860 als de brug open staat, het fietspad gebruiken als sluiproute. Dat leverde regelmatig gevaarlijke situaties op voor fietsers.

Opvallend en veilig

Paaltjes die niet weggehaald kunnen worden zijn nu beter zichtbaar en veiliger gemaakt. De nieuwe belijning is ruim voor en om het paaltje aangebracht en heeft ribbels om de fietser te waarschuwen. Het paaltje is in sommige gevallen verplaatst naar een plek die beter opvalt en voorzien van een ledlamp op zonne-energie om beter zichtbaar te zijn in het donker. De rood-witte paaltjes zijn deels van kunststof en daardoor flexibeler. De schok bij een aanrijding is kleiner en er is daardoor minder kans op letsel.

Bruggen

De paaltjes staan bij verschillende bruggen langs het Winschoterdiep: de Rengersbrug (Foxhol), Knijpsbrug en Noordbroeksterbrug (Hoogezand-Sappemeer), Graaf Adolfbrug (Scheemda), Kloosterbrug en Beersterbrug (Winschoten). De andere paaltjes staan bij de Ellerhuizerbrug op de Doorfietsroute Groningen-Bedum), de fietsbrug bij Jipsinghuizen en op de fietsroutes langs de provinciale weg N976 en de N860 bij Waterhuizen. In Vlagtwedde is een paaltje van het fietspad verwijderd.

Veilig fietsen

De provincie werkt op allerlei manieren aan het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en aan maatregelen om de kans op een ongeval te verkleinen. Met nieuwe en bredere fietspaden, opvallende oversteekplaatsen, veilige schoolroutes en fietsstroken. Met de aanpak van de resterende paaltjes op de provinciale fietspaden en bruggen is het fietsnetwerk in de provincie weer veiliger ingericht.

Foto: Provincie Groningen