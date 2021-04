Fietspad langs Rijksweg (N360) dicht in meivakantie

Het fietspad langs de Rijksweg (N360) is van maandag 3 mei tot en met zaterdag 8 mei afgesloten tussen de oostelijke ringweg (N46) en de Noorddijkerweg. Fietsers worden omgeleid door de wijk Lewenborg of via de zuidzijde van het Damsterdiep.

Nieuw asfalt

Het fietspad naast de N360 krijgt nieuw asfalt. Aanliggende woningen, bedrijven en het winkelcentrum blijven tijdens het asfaltonderhoud bereikbaar. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer op de kruising tijdens de werkzaamheden.

Omleiding

Fietsers hebben verschillende omleidingsroutes. Ze kunnen via de wijk Lewenborg fietsen, over de Bakboordswal. Een andere optie is via de zuidzijde van het Damsterdiep, over De Waard.

Op- en afrit dicht op 7 mei

Vanwege het asfalteren van de kruisingsvlakken van het fietspad, zijn de op- en afritten van de oostelijke ringweg vrijdag 7 mei afgesloten van 6.00 tot 18:00 uur. Het gaat om de oostelijk gelegen toerit, vanaf de N360 naar de oostelijke ringweg, en westelijk gelegen afrit, vanaf de oostelijke ringweg naar de N360. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via de op- en afritten bij Meerstad.

Damwanden

Tegelijkertijd met het asfaltonderhoud wordt ook gewerkt aan de andere kant van de Rijksweg. Een strook damwanden langs het Damsterdiep is in slechte staat. Daarom worden de damwanden tussen de Waardbrug en de Borgweg vervangen. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd vanaf het water. Hierdoor blijft de overlast voor het wegverkeer beperkt.

Foto: Provincie Groningen