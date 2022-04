Fietstival bezoekt mbo-scholen in Groningen

Maandag 11 april is het Fietstival van start gegaan bij het Alfa-college en het Noorderpoort. Het Fietstival is een rondreizend festival met diverse fietsactiviteiten en muziek. Met het festival willen de Groningse mbo-instellingen, Groningen Bereikbaar en de provincie Groningen mbo-studenten aanmoedigen vaker de fiets te pakken. Het Fietstival zal tussen maandag 11 en woensdag 20 april bij verschillende mbo-locaties in de stad Groningen langskomen.

Veel studenten pakken voor kleine reisafstanden de bus, de scooter of de auto. De fiets is een gezond en duurzaam reisalternatief en het draagt bij aan een bereikbare en leefbare stad. Het Fietstival staat volledig in het teken van de fiets: studenten kunnen een smoothie bij elkaar fietsen, hun fiets laten wassen of repareren of relaxen onder het genot van livemuziek.

Aanpak Onderwijs en Bereikbaarheid

De Groningse onderwijsinstellingen, Groningen Bereikbaar en de provincie zetten zich in om zowel studenten als werknemers te stimuleren om de auto vaker te laten staan en op slimme en duurzame manieren naar werk of studie te reizen. Ook hybride onderwijs en het aanpassen van de roostertijden zijn maatregelen die genomen worden om de bereikbaarheid van de stad te bevorderen. De aanleiding voor deze maatregelen zijn de grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor waar Groningen nu en de komende jaren mee te maken heeft.

Programma

Het Fietstival vindt plaats in samenwerking met het Alfa-college, Noorderpoort, MBO Terra en ROC Menso Alting. Op www.fietstival050.nl is alle informatie te vinden over de locaties, tijden en activiteiten.

Foto: Provincie Groningen