Food Innovation Hub opgericht voor meer voedsel van dichtbij

Groningen heeft een nieuw netwerk voor voedsel dat in de regio wordt geproduceerd, de Food Innovation Hub. Op 24 september werd het netwerk gelanceerd door gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier. De bedoeling van het netwerk is initiatieven op het gebied van lokaal geproduceerd voedsel bij elkaar te brengen en onderling ervaringen te delen.

Initiatieven samenbrengen

De Food Innovation Hub is een initiatief van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. In dit samenwerkingsverband werken boeren, ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan vernieuwingen op het gebied van duurzaam geproduceerd voedsel. In onze provincie bestaan veel initiatieven op dit gebied, zoals voedselbossen en een natuurvleescoöperatie en deze initiatieven wil de gebiedscoöperatie samenbrengen in de Food Innovation Hub.

Transitie van de landbouw

Als provincie zijn we blij met het initiatief voor de Food Iinnovation Hub. Het sluit goed aan bij de doelstelling om meer voedsel van dichtbij te halen. Het platform kan in Groningen een belangrijke rol spelen bij de transitie van de landbouw. Boeren kunnen hun bedrijf onder meer duurzamer maken door te produceren voor een kleine, lokale markt. De hub biedt de mogelijkheid om te horen wat inwoners willen, kennis uit te wisselen over projecten die al worden uitgevoerd in de regio en samenwerkingen aan te gaan.

Foto: Provincie Groningen