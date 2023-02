Forse subsidie voor groeiende betonfabriek

Voor een grote uitbreiding, modernisering en verduurzaming van het productieproces, wordt door de provincie Groningen een subsidie van ruim €2,5 miljoen toegekend aan betonproducent Olthof in Sappemeer. Het bedrijf bouwt nieuwe fabriekshallen en innoveert haar machinepark.

Olthof Groep is onder meer leverancier van beton en bouwgrondstoffen. De onderneming verdubbelt haar capaciteit in verband met een sterke vraag vanuit de woningmarkt naar prefab betondelen. Prefab beton wordt geprefabriceerd. Dit betekent dat dit beton niet op de bouwplaats zelf wordt gegoten maar ergens anders, zoals een betonfabriek. De bestaande kanaalplatenfabriek wordt uitgebreid met extra productiebanen met bijbehorende verwerkingsmachines. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een carrouselsysteem waarmee prefab-betonwanden mee worden geproduceerd.

Duurzaam

Het gaat om een totale investering van meer dan €12 miljoen. Olthof schept hiermee 52 nieuwe banen. In de nieuwe situatie verwacht Olthof 75.000 ton steenachtige afvalstoffen te kunnen verwerken. Het gaat onder andere om vermalen gegranuleerde hoogovenslakken uit de metaalindustrie en om hergebruik van steen die vrijkomt bij sloopwerkzaamheden in de regio. Dit leidt tot grondstoffenbesparing en voorkomt schadelijke emissies naar bodem, water en lucht. Olthof wekt door middel van zonnepanelen op de daken van de productiehallen 1,7 megawatt aan stroom op en is hiermee energieneutraal.

Foto: Provincie Groningen