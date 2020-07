Fruitbomen verplaatst van Bedum naar Roodehaan

14 appel- en perenbomen, die moesten wijken voor de aanleg van een rondweg in Bedum, zijn met succes verplaatst naar Roodehaan (gemeente het Hogeland).

Zorgvuldig

De fruitbomen uit Bedum (ongeveer 30 jaar oud) zijn zorgvuldig gesnoeid, uitgegraven en verplantklaar gemaakt. Daarna zijn ze op een kar vervoerd en vervolgens herplant in Roodehaan.

Verplantingshock

Voordat de bomen in Roodehaan de grond in gingen, is de grond voorbewerkt en licht bemest. Zo kunnen de bomen goed wortelen. Omdat de bodem in zowel Bedum als Roodehaan vooral uit voedzame kleigrond bestaat, viel de ‘verplantingshock’ voor de bomen mee.

Toeristische locatie

De appel- en perenbomen hebben het, 15 kilometer oostelijker aan de rand het Reitdiep, goed naar hun zin. De bomen hebben gebloeid in het voorjaar en geven nu de eerste vruchten af. Op deze locatie in Roodehaan stonden eerst geen bomen, maar is nu een toeristische locatie ontstaan.

Beleid

Vanuit het beleidskader duurzaamheid is het herplanten van bomen een trend die de provincie wil doorzetten. Met de juiste voorbereiding en goede connecties, bijvoorbeeld met groenaannemers, is herplanten een relatief goedkope oplossing. Herplanten leidt ook tot meer begrip van de omgeving, dan wanneer bomen gekapt worden.

Foto: Provincie Groningen