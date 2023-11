Gedeputeerde Johan Hamster start fietsverlichtingscampagne in Winschoten

Gedeputeerde Johan Hamster gaf op maandag 30 oktober in Winschoten de aftrap voor de fietsverlichtingscampagne van Verkeerswijzer Groningen. Hij spreekt fietsers zonder goede verlichting aan en geeft ze een fietslampje, zodat de fietsers veilig hun weg kunnen vervolgen. Wie de verlichting goed op orde heeft, krijgt als beloning een glow in the dark sleutelhanger.





Johan Hamster benadrukt het belang van deze campagne. “We spannen ons als provincie in voor het terugdringen van slachtoffers in het verkeer. Daarom werken wij aan verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. Als fietser ben je kwetsbaar en het helpt als je goed zichtbaar bent, Dus vandaar onze oproep: Doe je licht aan!”

Jaarlijkse campagne

Elk jaar na het ingaan van de wintertijd houdt Verkeerswijzer Groningen een fietsverlichtingscampagne. Met als doel fietsers meteen aan het begin van de donkere periode erop te wijzen dat ze hun licht aan moeten doen. De campagne bestaat uit borden langs de wegen, krijttekeningen op het fietspad, een social mediacampagne voor jongeren en één voor internationale studenten, flyers in drie talen met de regels en fietsverlichtingsacties op straat. Voor basisscholen is er een actiepakket voor fietscontroles.

Foto: Provincie Groningen