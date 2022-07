Gedeputeerde Staten maken geen bezwaar tegen tweede wijziging gasbesluit

Gedeputeerde Staten maken geen bezwaar tegen het tweede gewijzigde vaststellingsbesluit van het huidige gasjaar 2021-2022. De risico’s voor de veiligheid zijn vergelijkbaar met de risico’s van het oorspronkelijk vaststellingsbesluit en de eerdere wijziging daarvan. De staatssecretaris wil nog steeds dat het Groningenveld in 2023 of 2024 sluit. Dat is van groot belang voor de inwoners van Groningen.

Staatssecretaris Vijlbrief wijzigde het vaststellingsbesluit al in april. Toen moest NAM 4,5 miljard kuub gas winnen, bij een gemiddelde temperatuur, in plaats van 3,9 miljard kuub. Door de tweede wijziging moet NAM 4,5 miljard kuub gas winnen. Deze hoeveelheid is niet meer afhankelijk van de temperatuur. De staatssecretaris denkt zo voldoende gas te kunnen winnen om de vertraging in de bouw van de stikstoffabriek Zuidbroek op te kunnen vangen, de gasopslagen Norg en Grijpskerk te kunnen vullen en het Groningenveld nog steeds in 2023 of in 2024 te kunnen sluiten.

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft bevestigd dat dit tweede wijzigingsbesluit niet leidt tot veranderingen in het veiligheidsrisico ten opzichte van het eerste wijzigingsbesluit.

Voor het komende gasjaar gaan Gedeputeerde Staten een zienswijze indienen.

Foto: Provincie Groningen