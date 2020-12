Gedeputeerde Van Dekken hijst Mensenrechtenvlag bij provinciehuis

Op donderdag 10 december, de internationale Dag van de Mensenrechten, heeft gedeputeerde Tjeerd van Dekken voor het eerst de Mensenrechtenvlag gehesen. Dat deed hij voor de ingang van het provinciehuis in Groningen.

Verbinding en gelijkheid

Met het hijsen van de vlag zoekt de provincie naar verbinding en viert ze de mensenrechten. De Mensenrechtenvlag is nieuw en een initiatief van onder andere het Discriminatie Meldpunt Groningen. De vlag symboliseert gelijkheid van ieder mens op aarde en benadrukt het positieve.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “We verlenen graag onze medewerking aan dit mooie initiatief. De vlag staat voor gelijkheid van ieder mens op aarde. Door het hijsen van deze vlag laten we zien dat we in onze veilige en democratische provincie oog hebben voor de rechten van de mens. Want hoewel het voor ons vanzelfsprekend lijkt, is dat helaas nog niet overal het geval”.

Dag van de Mensenrechten

De dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar internationaal gevierd, omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Foto: Provincie Groningen