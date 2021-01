Gedeputeerde Van Dekken krijgt virtuele rondleiding door Groen Gasthuis Warffum

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken kreeg donderdag 28 januari een virtuele rondleiding door het Groen Gasthuis in Warffum. Het Groen Gasthuis is volledig ingericht en op maat gemaakt voor bewoners met dementie en geheugenproblemen. De villa en de bijbehorende tuin zijn zó ingericht dat de bewoners het gevoel hebben dat het gehele huis en de tuin van hen zijn. De renovatie van het Groen Gasthuis is mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie van € 300.000.

Leefbaarheid en zorg

Het Groen Gasthuis is ontstaan uit een initiatief van een groep inwoners uit Warffum. Vrijwilligers uit het dorp en zorgverleners bieden een tehuis op een prachtige locatie aan dementerende dorpsgenoten die niet langer thuis kunnen wonen. Hiervoor is de voormalige Villa Welgelegen uit 1880 gerenoveerd en geschikt gemaakt om er een kleinschalige accommodatie met een brede zorgfunctie van te maken. Deze voorziening miste nog in Noord-Groningen. Hierdoor kwam het Groen Gasthuis in 2019 in aanmerking voor de toenmalige provinciale subsidie ‘Zorg’ van € 300.000. De verbouwwerkzaamheden zijn nu zover dat inmiddels is begonnen met de verzorging van acht bewoners. De tuin van het gasthuis is ook voor dorpsbewoners toegankelijk, waarmee de leefbaarheid in Warffum een impuls heeft gekregen. Met het gasthuis blijft de toegang tot zorg dichtbij gewaarborgd. Dat was een belangrijke reden voor de provincie om mee te betalen aan het project.

Subsidieregeling Zorg en Voorzieningen

In het huidige Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid van de provincie Groningen zijn voor 2021, 2022 en 2023 nog subsidies beschikbaar. Met de subsidieregeling ‘Zorg en Voorzieningen’ wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Instellingen en organisaties die een goed idee hebben voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw, waarvan zorg ook een onderdeel is, kunnen hiervan gebruikmaken. Ook plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken komen hiervoor in aanmerking.

Foto: Provincie Groningen