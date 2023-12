Gedeputeerde Van Dekken zet vrijwilligers in het zonnetje

Donderdag 7 december was de nationale Dag van de Vrijwilliger. Een uitgelezen moment voor gedeputeerde Tjeerd van Dekken om een aantal vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Hij deed dat tijdens een bezoek aan Erfgoedpartners, centrum voor Groninger taal en cultuur en aan dorpshuis ‘t Binhoes in Garsthuizen.

Gedeputeerde van Dekken met van links naar rechts Riemke Bakker, Wieke Duinmeijer, Han Meuleman

Zonder vrijwilligers stond alles stil

Onze samenleving draait voor een groot deel op vrijwilligers. Vele duizenden mensen zetten zich dagelijks in voor verenigingen, initiatieven, projecten, of voor naasten. Ook voor de erfgoedsector zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Veel erfgoed- en cultuurorganisaties in Groningen zouden zonder hun inzet niet kunnen bestaan.

Door de inzet van deze mensen is Groningen een fijne provincie om te wonen

Zo is Wieke Duinmeijer al ruim vier jaar vrijwillig molenaar op poldermolen De Meervogel bij Hoeksmeer. Zij vertelde Tjeerd van Dekken over haar werk op de molen en hoe ze molenaar is geworden. Ook Han Meuleman was aanwezig en vertelde over zijn vrijwilligerswerk bij museum Wierdenland in Ezinge. Hij is coördinator van 70 vrijwilligers en is ook zelf als vrijwilliger actief.

Foto: Provincie Groningen