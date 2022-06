Gedicht over brede welvaart onthuld in entree provinciehuis

GRONINGEN – Gedeputeerde Tjeerd van Dekken onthulde 29 juni een gedicht van stadsdichter Myron Hamming over brede welvaart in de entree van het provinciehuis. Op 28 en 29 juni vond een landelijk congres over brede welvaart plaats in Groningen. Experts waren aanwezig bij de onthulling van het gedicht.

Brede Welvaart

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Het gaat niet alleen over hoeveel mensen verdienen maar ook over gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving. Er wordt gekeken naar onze huidige kwaliteit van leven en hoe dit invloed heeft op de generaties na ons.

Gedicht

Brede Welvaart Misschien gaat het om op dagen niet anders dan deze op klaarlichte dag zo onbegrensd te dromen en met een zachte glimlach een onbekende groeten op straat en bedenken dat je geluk meestal vindt in de momenten in de dingen die we delen Misschien gaat het om Luchten waarin je de sterren kunt zien of de touwtjes door de brievenbus trekken vrienden, familie, onze mensen altijd dichtbij onmogelijk eenzaam zolang we elkaar kunnen vinden Misschien gaat het om nee hoor ons als we zeggen op alle dagen niet anders dan deze zal de visie van vandaag het uitzicht van morgen zijn en laten we erin leven in ware tevredenheid zorgen in onmeetbare liefde bouwen in onbegrensde geborgenheid aan het voorland van de kinderen ja van de kinderen hun toekomst

Foto: Provincie Groningen