Geld voor bomen en struiken op het erf

Inwoners van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Groningen, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde kunnen bij Landschapsbeheer Groningen terecht om bomen of struiken te planten. Zowel particulieren als boeren komen hiervoor in aanmerking. Zij kunnen informatie, advies en hulp krijgen bij het aanplanten van extra groen op hun erf. Het doel is om op ongeveer 1000 laan- en fruitbomen en 15.000 struiken te planten. Landschapsbeheer Groningen krijgt bijna € 150.000 subsidie van de provincie om dit programma uit te voeren.

Plantadvies

In alle deelnemende gemeenten wordt binnenkort een voorlichtingsavond georganiseerd. Mensen die geïnteresseerd zijn, krijgen een medewerker van Landschapsbeheer Groningen op bezoek. Die geeft advies over de bomen en de planten die het beste bij de omgeving passen. Deelnemers betalen de helft van de planten zelf. Van Landschapsbeheer krijgen ze tips over hoe ze het beste kunnen planten en hoe ze de bomen en struiken moeten verzorgen.

Over Bos en Hout

De subsidie voor Landschapsbeheer komt uit het programma Bos en Hout van de provincie. Met dit programma werken we aan een mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger Groningen. De komende tien jaar wordt 750 hectare extra groen in onze provincie aangelegd. Daarbij gaat voor ongeveer de helft om nieuw bos. De andere helft bestaat uit houtsingels, bomenrijen langs wegen en groen langs bedrijventerreinen en erven.



Foto: Provincie Groningen